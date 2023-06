Germania: perquisizioni tra i golpisti del principe di Reuss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati destinatari di perquisizioni domiciliari cinque sospetti appartenenti a “Il Consiglio”, l'organizzazione eversiva di estrema destra che, guidata dal principe Enrico XIII di Reuss, pianificava un golpe in Germania. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, aggiungendo che la polizia è intervenuta a Aldingen, Empfingen, Sankt Johann, Ebersbach an der Fils e Tubinga in Baden-Wuerttemberg, nonché ad in Hameln in Bassa Sassonia. Gli agenti, che non hanno effettuato arresti, miravano ad acquisire informazioni sulle “Compagnie di difesa della Patria”, la componente militare del “Consiglio”. Formate da militari e agenti di polizia sia in servizio sia a riposo, le unità avevano il compito di attuare il colpo di Stato, arrestando e giustiziando gli oppositori. A tal fine, l'organizzazione del principe di Reuss aveva formato 286 “Compagnie di difesa della Patria”, armate e addestrate. L'aristocratico progettava di rovesciare il governo e instaurare in Germania un nuovo Stato, modellato sull'impero tedesco del 1871-1918. A capo di questo regime vi sarebbe stato lo stesso Enrico XIII, in qualità di reggente. (segue) (Geb)