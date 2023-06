Germania: perquisizioni tra i golpisti del principe di Reuss (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come base i golpisti avevano il castello di caccia del principe di Reuss a Bad Lobenstein, in Turingia. Nella residenza, gli inquirenti hanno trovato e sequestrato 1.034 proiettili, un telefono satellitare avvolto nell'alluminio per impedire che venisse intercettato e una copia del trattato esoterico “Le tavole di smeraldo di Thot l'Atlantideo”. Altre prove confermano i legami del principe di Reuss con la Russia, da dove proviene la sua compagna. Nel castello di caccia di Bad Lobenstein è, infatti, stato trovato un invito del consolato russo di Lipsia, che l'aristocratico ha frequentato in passato. Inoltre, sono stati sequestrati anche documenti della banca russa Sberbank. Nel parco del maniero, gli investigatori si sono imbattuti in una “piramide dorata con delle sedie e un letto da campo”. Alle paretti della struttura erano incollati fogli con dei geroglifici, “ordini” plastificati di Enrico XIII e scritti di un “Istituto per la gestione dell'energia”. Dalle ultime indagini sui golpisti è emerso, infine, che “Il Consiglio” aveva di giustiziare i “traditori” tra le proprie fial dopo averli sottoposti a “corte marziale”. (segue) (Geb)