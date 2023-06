Repubblica Ceca: Banca centrale lascia invariati i tassi d’interesse al 7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Repubblica Ceca ha lasciato invariati i tassi d’interesse al 7 per cento, ai massimi da due decenni. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ctk”, precisando che cinque membri su sette del Consiglio bancario hanno votato per la conferma dei tassi, mentre i restanti due hanno suggerito un aumento di 0,25 punti percentuali. L'inflazione su base annua ha raggiunto a maggio l'11,1 per cento, con un calo di 1,6 punti percentuali rispetto ad aprile. “Sebbene il valore dell’inflazione sia sceso più del previsto rispetto alle previsioni, riteniamo che i tassi elevati per un periodo di tempo più lungo ci faranno avvicinare all’obiettivo del 2 per cento il prossimo anno”, ha dichiarato il governatore della Banca centrale ceca, Ales Michl. Secondo il Consiglio dell’istituto di emissione, un taglio dei tassi di interesse è ancora “prematuro”.(Vap)