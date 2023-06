Industria: Svimez, ruolo cardine del settore e lotte ai divari per far crescere Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attualità di Saraceno "in un passaggio europeo che vede al centro le questioni dei divari e della politica industriale". È quanto posto in rilievo da Gian Paolo Manzella, vicepresidente della Svimez, in occasione del convegno "Saraceno: ieri, oggi, domani", tenutosi oggi al ministero delle Imprese e del made in Italy, proprio dove venne decisa la fondazione della Svimez il 6 novembre del 1946. Sono poi intervenuti Alessandro Persico e Giovanni Farese. I due storici, profondi conoscitori dell'azione di Saraceno e del contesto italiano nel dopoguerra, hanno fatto una ricostruzione storica della figura di Saraceno come "grande funzionario di Stato" e messo in rilievo l'ampiezza dei suoi rapporti internazionali, a partire da quelli con un giovanissimo Henry Kissinger e con altri grandi economisti internazionali del tempo. Considerato uno dei maggiori meridionalisti di ispirazione cattolica Saraceno fu un sostenitore della programmazione tramite l'Iri e, terminato il secondo conflitto mondiale, fu proprio lui - distaccato dall'IRI ad uno speciale ufficio del Ministero dell'Industria incaricato di definire le iniziative da prendere per la ripresa industriale - a mettere in contatto Donato Menichella con Rodolfo Morandi, allora Ministro dell'Industria. Da questo incontro, nel 1946, nacque la Svimez (l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno), un'associazione, come ha ricordato Paolo Baratta, che non ha mai ispirato la sua azione ad un "sindacalismo regionale". (segue) (Rin)