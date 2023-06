Industria: Svimez, ruolo cardine del settore e lotte ai divari per far crescere Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di Saraceno era una vera e propria "dottrina": non semplicemente rappresentare gli interessi delle regioni del sud, ma portare a compimento il processo risorgimentale con l'unificazione economica. E per farlo, introdusse la "cultura industriale". Giuseppe De Rita, che lavorò alla Svimez dal 1955 al 1963, ha poi ricordato gli anni al fianco di Pasquale Saraceno e "il prestigio, la presenza all'interno delle istituzioni e capacità di influenza della Svimez". Allora era costituita da un piccolo gruppo di ricercatori (14) ed era proprio questo ciò che piaceva al fondatore: la possibilità di stringere legami personali con i colleghi e creare un luogo di lavoro dove ci fosse continuamente dibattito. E proprio sotto questo punto di vista l'attuale direttore delle Svimez, Luca Bianchi, ha sottolineato la continuità nella storia dell'associazione: "Rimaniamo un gruppo di ricerca piccolo, compatto e che si confronta con angoli di analisi diversi. La continuità (con il passato) la si trova soprattutto nel metodo: ossessione per i dati, porre sempre l'aspetto quantitativo alla base di qualsiasi proposta. L'innovazione, invece, riguarda l'ampliamento delle materie di studio con una particolare attenzione al tema degli effetti delle disuguaglianze sociali sulla crescita economica e sui divari di cittadinanza. Analisi e proposte che hanno anche originato alcuni interventi del Pnrr italiano". (segue) (Rin)