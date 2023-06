Industria: Svimez, ruolo cardine del settore e lotte ai divari per far crescere Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del convegno è stata più volte chiamata in causa la programmazione economica e con essa l'attuale necessità di programmare gli investimenti previsti dal Piano di Ripresa e Resilienza. De Rita e Giannola hanno poi evidenziato qualche preoccupazione per l'attuale andamento della messa a terra del Pnrr. Il presidente della Svimez ha anche detto che "ci troviamo di fronte a un bivio, lo stesso che si trovò di fronte Saraceno: tra Stato regolatore e Stato programmatore". Il direttore Luca Bianchi ha insistito sullo straordinario elemento di rottura in positivo rappresentato dal Next Generation Ue: è stata superata finalmente la convinzione "quasi ideologica" che le politiche di sviluppo e quelle di coesione siano due cose separate ed anzi l'Europa dice che "l'Italia cresce se elimina le sue diseguaglianze". Come ha ricordato Giannola questo era anche lo spirito di Saraceno che era solito dire che l'Italia con la sola Milano non sarebbe stata l'Italia, c'era assolutamente bisogno anche di Napoli. In conclusione, la sottosegretaria Fausta Bergamotto ha posto in rilievo le ragioni per dedicare a Pasquale Saraceno un francobollo, come riconoscimento ad una personalità che ha lavorato tutta la vita ad un'idea di Italia in cui i divari fossero ridotti ed in cui l'industria avesse un ruolo cardine. (Rin)