Berlusconi: Ricciardi (M5s), domani staremo in silenzio durante commemorazione Camera

21 luglio 2021

- Domani alla Camera “staremo in aula in silenzio durante la commemorazione di Berlusconi, come abbiamo già fatto in Senato, abbiamo convenuto che il silenzio sia la scelta migliore". Così a Rai Radio1, ospite di “Un Giorno da Pecora”, il deputato del Movimento 5 stelle, Riccardo Ricciardi. (Rin)