Ucraina: Cdp e altre 18 istituzioni firmano memorandum d’intesa per cofinanziamento progetti (2)

- Secondo un comunicato congiunto dei firmatari del documento odierno, le istituzioni di finanziamento per lo sviluppo stanno ampliando le proprie attività a sostegno della ricostruzione dell’Ucraina, con la sottoscrizione, da parte della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) e di Istituzioni di finanziamento allo sviluppo (Dfi) di tutto il mondo, di un memorandum d’intesa per stabilire un quadro di collaborazione per i co-investimenti in Ucraina, principalmente nel settore privato. L’accordo, firmato oggi durante la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina di Londra, fa seguito all’impegno iniziale della Bers e delle Dfi del G7 di istituire la Piattaforma per gli Investimenti in Ucraina, annunciata durante la riunione del G7 a Tokyo del mese scorso, a cui si sono aggiunti nuovi partecipanti, portando così a 19 il numero totale di soggetti coinvolti. Le esigenze finanziarie per la ricostruzione dell’Ucraina sono immense e superano la portata di qualsiasi singola istituzione. Il settore privato svolgerà un ruolo fondamentale nella ripresa dell’economia ucraina. Di conseguenza, è necessario un attento coordinamento tra i partner dell’Ucraina al fine di massimizzare l’efficacia e l’impatto dei loro interventi. (segue) (Com)