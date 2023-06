Ucraina: Cdp e altre 18 istituzioni firmano memorandum d’intesa per cofinanziamento progetti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base della dichiarazione dei leader del G7 sull’assistenza all’Ucraina e della dichiarazione dei leader del G7 sull’Ucraina (19 maggio 2023), la Bers e le Dfi partecipanti hanno concordato le modalità di collaborazione al fine di contribuire alla ricostruzione dell’Ucraina. Tramite il Protocollo d’intesa, i firmatari sono lieti di collaborare al fine di aumentare la portata, l’efficienza e la qualità degli sforzi di ripresa in Ucraina e nei Paesi vicini che sono stati colpiti negativamente dalla guerra russa. La Piattaforma per gli investimenti in Ucraina Bers-G7 Dfi-Edfi mirerà a promuovere il cofinanziamento tra le istituzioni partecipanti, grazie al rafforzamento della cooperazione, nonché allo scambio di informazioni finalizzate all’assistenza alla ricostruzione dell’Ucraina, con particolare riferimento al settore privato. (segue) (Com)