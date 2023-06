Ucraina: Cdp e altre 18 istituzioni firmano memorandum d’intesa per cofinanziamento progetti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bers è il più grande investitore istituzionale in Ucraina, per questo svolge un ruolo importante e ben preciso nel Paese. Date le sue competenze, le sue relazioni e la sua esperienza operativa nella regione, agirà da ente capofila per i co-investimenti nell’ambito della nuova Piattaforma per gli Investimenti. I partner, in stretta consultazione con i rispettivi governi, promuoveranno misure atte ad affrontare il deficit di finanziamento per la ricostruzione, in particolare lavorando con il settore privato. Il loro obiettivo è quello di contribuire alla ripresa dell’economia, dell’industria e delle infrastrutture e alla ricostruzione della vita delle persone in Ucraina, nonché alla stabilità nella comunità internazionale. (Com)