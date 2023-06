Migranti: Lopez Aguilar (S&D), serve missione ricerca e salvataggio europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ue dovrebbe esserci una missione di ricerca e salvataggio in mare, impegnata nel salvare vite umane e migranti. Lo ha detto Juan Fernando Lopez Aguilar (S&D), presidente della commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (Libe) del Parlamento europeo, oggi in visita a Lampedusa. "Siamo nell'hotspot di Lampedusa per fare il punto della situazione. Li chiamano migranti irregolari, ma sono solo esseri umani disperati, che fuggono da zone di guerra e dalla mancanza di speranza, e puntano all'Europa, e questa è l'Unione europea per loro", ha detto. Siamo qui a rappresentare la risposta dell'Unione europea, per fare di più, non per controllare o esaminare il lavoro delle istituzioni italiane. Siamo qui per migliorare la qualità della risposta dell'Unione europea, sia a livello politico che legislativo. Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato a un pacchetto sulla migrazione e l'asilo che intende trovare un giusto equilibrio tra responsabilità e solidarietà", ha aggiunto. "È spaventoso e terribile che stiamo piangendo la massiccia perdita di vite umane del naufragio della costa greca, una tragedia terribile. Per noi dovrebbe essere un invito all'azione. Deve esserci un quadro europeo di ricerca e salvataggio. Non si tratta solo della Guardia costiera italiana, della Società di salvataggio marittimo in Spagna, della Guardia Costiera greca o di Frontex. Dovrebbe esserci un quadro europeo di ricerca e salvataggio impegnato nel diritto internazionale umanitario, la cui prima regola fosse salvare vite umane a qualunque costo. E certamente questo non è stato il caso del naufragio sulla costa greca", ha concluso. (Beb)