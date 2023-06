Agricoltura: Zaia, terra va data ai giovani che hanno voglia di lavorare e fare impresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro Paese non può prescindere da un vero progetto che assicuri ai giovani la possibilità di dedicarsi all'agricoltura. La terra va data ai giovani che hanno voglia di lavorarla e di fare impresa". Sono queste le prime parole che Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha pronunciato al termine dell'incontro convocato a Roma al quale ha partecipato in veste di ex ministro delle Politiche Agricole assieme ai colleghi degli ultimi trent'anni, e il ministro Lollobrigida. "Sono la garanzia - ha proseguito - di sostenibilità perché sono cresciuti e culturalmente predisposti in quest'ottica. Questo è il vero investimento per il domani, prevedendo anche di poter loro affidare terreni demaniali che così sarebbero salvati dal degrado e dall'abbandono". "Se non pensiamo ai giovani la nostra agricoltura è finita – ha sottolineato Zaia -. Mentre si parla di futuro, loro già lo vivono. Quando decidono di aprire un'azienda agricola, infatti, lo fanno pensando al biologico, all'ecosostenibile, all'economia circolare perché su queste materie sono già allineati. D'altra parte, invece, ci sono fondi demaniali incolti, caserme chiuse con notevoli estensioni di terreni intorno abbandonati, la cui immagine è anche poco edificante sapendo che il proprietario è l'ente pubblico. Dobbiamo riconoscerlo, se da un lato la pubblica amministrazione non sempre è in grado di avere le possibilità per dimostrarsi un buon gestore fondiario perché non è quella la sua missione sociale, dall'altro quella di affidare queste terre ai giovani intraprendenti è una scelta strategica perché sarebbero coltivate e valorizzate. Un investimento di tanta resa con poca spesa". (segue) (Rev)