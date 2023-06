Agricoltura: Zaia, terra va data ai giovani che hanno voglia di lavorare e fare impresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Veneto ha poi ragionato sulla sovranità e autosufficienza alimentare. "Dobbiamo lavorare affinché ci sia cibo per i nostri cittadini a fronte di qualsiasi esigenza – ha spiegato -. Sembra quasi anacronistico ma forse lo è un po' meno da un anno questa parte. Abbiamo capito che la riserva alimentare è la vera sfida. Questo governo la ha già raccolta nella definizione di sovranità alimentare. Dobbiamo essere tutti consapevoli che l'agricoltura è il settore strategico attorno al quale ruota tutto il resto". "Questo paese è la culla dell'agroalimentare. Per questo possiamo dire che o indichiamo noi la via o saranno gli atri a farlo. Non possiamo essere favorevoli ai cibi sintetici come già abbiamo contestato gli Ogm. Abbiamo un'identità alimentare talmente forte che non ci servono" ha concluso. (Rev)