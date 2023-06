Qatar-Singapore: emiro Tamim riceve presidente Halimah, firmati protocolli cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Singapore, Halimah Yacob, in visita di Stato in Qatar, è stata ricevuta oggi dall’emiro Tamim bin Hamad al Thani nella residenza ufficiale, Amiri Diwan. I leader hanno presenziato alla firma di diversi protocolli d’intesa, riguardanti lo sviluppo di capacità, l’energia e la sicurezza informatica. Lo riferisce su Facebook la presidente singaporiana, definendo positivo il colloquio con l’emiro. I due interlocutori, a quanto si legge, hanno discusso del rafforzamento della cooperazione bilaterale in aree di comune interesse tra cui il commercio, l’energia e la sicurezza alimentare. Halimah ha precedentemente incontrato il primo ministro qatariota, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, con cui ha avuto uno scambio di opinioni su come rafforzare i legami bilaterali, nonché sugli sviluppi regionali e internazionali. Il premier è atteso prossimamente a Singapore per l’ottava riunione del Comitato congiunto di alto livello. (segue) (Fim)