Qatar-Singapore: emiro Tamim riceve presidente Halimah, firmati protocolli cooperazione (2)

- Giunta a Doha il 19 giugno, la presidente della città-Stato del Sud-est asiatico ha partecipato a un ricevimento per la comunità singaporiana locale. Inoltre, accompagnata dalla presidente dei Musei del Qatar, Al Mayassa bint Hamad al Thani, ha visitato il Museo nazionale del Qatar. Infine, ha visitato lo stadio di Lusail, uno degli impianti costruiti per il Campionato mondiale di calcio del 2022, quello in cui è stata disputata la finale, e il Parco Baladna. Il rientro in patria è previsto per domani. Secondo la stampa singaporiana, si tratta dell’ultima visita all’estero in veste di presidente: a settembre, infatti, si terranno le elezioni presidenziali e alla fine del mese scorso Halimah ha annunciato che non si candiderà per un secondo mandato. (Fim)