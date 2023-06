Mes: Mef, non ci sono rischi nella ratifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli effetti diretti sulle grandezze di finanza pubblica, "dalla ratifica del suddetto accordo non discendono nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli autorizzati in occasione della ratifica del trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità del 2012". È quanto si legge in una lettera sulla ratifica del Trattato sul Mes inviata dal capo di gabinetto del ministro dell'Economia alla commissione Esteri della Camera. Nella missiva si legge che, "con riferimento a eventuali effetti indiretti, in linea generale, questi appaiono di difficile valutazione. Essi potrebbero astrattamente presentarsi qualora le modifiche apportate con l'accordo rendessero il Mes più rischioso e quindi maggiormente probabile la riduzione del capitale versato o la richiesta di pagamento delle quote non versate nel capitale autorizzato. Ciò premesso - prosegue la lettera - non si rinvengono nell'accordo modifiche tali da far presumere un peggioramento del rischio legato a suddetta istituzione. Inoltre non si ha notizia che un peggioramento del rischio del Mes sia stato evidenziato da altri soggetti quali le agenzie di rating, che hanno invero confermato la più alta valutazione attribuitagli anche dopo la firma degli accordi sulla riforma".(Rin)