Germania: iraniano accusato di preparare un attentato di matrice jihadista

- La Procura generale di Duesseldorf ha depositato al tribunale di Dortmund l'accusa di pianificazione di attentato terroristico di matrice jihadista a carico di un iraniano, arrestato a Castrop-Rauxel nella notte tra il 7 e l'8 gennaio scorso. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, si tratta di un 26enne accusato anche di finanziamento del terrorismo. Secondo gli inquirenti, “al più tardi entro la fine di ottobre del 2022”, l'iraniano avrebbe deciso di compiere un attentato dinamitardo con movente jihadista impiegando “ricina o un composto a base di cianuro”. L'obiettivo era “uccidere più persone possibile”. A tal fine, il 26enne avrebbe appreso da alcuni islamisti come fabbricare agenti tossici e si sarebbe procurato il materiale necessario. Come ricorda “Der Spiegel”, ad allertare l'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) sui piani del presunto terrorista sarebbe stata la Fbi degli Stati Uniti. Il Bka ha poi comunicato che, “poco prima della mezzanotte del 20 dicembre 2022”, venne informato di un possibile attentato a capodanno. Indagini successive hanno portato a localizzare nel Nordreno-Vestfalia un “possibile” obiettivo. A Castrop-Rauxel, l'iraniano è stato arrestato con il fratello di 32 anni, inizialmente il principale sospettato per i piani terroristici. Di confessione sunnita, i due si erano informati sulla fabbricazione di ordigni esplosivi e avevano cercato di procurarsi le tossine. (segue) (Geb)