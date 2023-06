Germania: iraniano accusato di preparare un attentato di matrice jihadista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attentato di capodanno sarebbe stato rinviato a causa della mancata consegna di uno dei veleni. Sospetto simpatizzante dello Stato islamico, il fratello maggiore è giunto in Germania nel 2015 e ha presentato richiesta di asilo come cristiano perseguitato in Iran. All'uomo è stato concesso un permesso di soggiorno di tre anni in due occasioni, con il titolo attuale valido fino alla fine di luglio. Il fratello minore era stato condannato in Germania a sette anni di reclusione nel 2019 per tentato omicidio. Ancora detenuto in un centro di riabilitazione per dipendenze ad Hagen, il sospetto terrorista si trovava presso l'abitazione del fratello quando è stato arrestato perché gli era stato concesso di trascorrere il fine settimana con il familiare. Nell'abitazione dei due iraniani non sono stati ritrovati né esplosivi né cianuro o ricina. Il procedimento contro il 32enne è stato interrotto per mancanza di sospetti sufficienti. (Geb)