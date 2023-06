Tunisia: sindacato giornalisti esprime solidarietà per l'arresto di Zied el Hani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini ha espresso la sua "assoluta solidarietà" al giornalista Zied el Hani, che era stato arrestato ieri, 20 giugno, con l’accusa di crimini legati alla tecnologia dell'informazione. Lo ha reso noto il sindacato in un comunicato pubblicato sulla sua pagina Facebook, in cui ha denunciato la "campagna diffamatoria e distorta che ha portato all'arresto e alla detenzione" del giornalista. Il sindacato ha invitato "i giornalisti e gli attivisti della società civile a partecipare a una manifestazione di protesta al fine di esprimere solidarietà nei confronti di El Hani e chiederne il rilascio". El Hani è stato sottoposto a interrogatorio per presunti insulti contro il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, durante il suo programma radiofonico trasmesso dall'emittente privata "Ifm", si legge nella nota. Secondo l'articolo 67 del codice penale tunisino, accuse e insulti contro il presidente tunisino comportano una pena massima di cinque anni di carcere. Dopo l’arresto, El Hani ha invitato le autorità a considerare "il suo diritto a cure adeguate al fine di evitare ripercussioni negative sulle sue già delicate condizioni di salute". (segue) (Tut)