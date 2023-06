Maturità: Frassinetti, tracce varie e attrattive per la prova di italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tracce della prova di italiano sono state centrate soprattutto sulla capacità di elaborazione degli studenti. Lo dichiara in una nota Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione ed al Merito. “La traccia relativa alla Fallaci è da interpretarsi come un richiamo all'impegno per non diventare materiale umano nelle mani dei potenti di turno, contro i vizi dell'acquiescenza, dell'indifferenza e dell'adulazione nei confronti del potere. La lettera all'ex ministro Bianchi è stata uno stimolo alla riflessione critica all'esame. Interessante anche la traccia sull'idea di Nazione e sul concetto di attesa, sempre più desueto grazie alle nuove tecnologie. Moravia e Quasimodo hanno offerto spunti interessanti sulla vita borghese e sul progresso scientifico e Piero Angela sull'opportunità di analizzare le conseguenze della "distruzione creativa". In ogni caso una prova di maturità che è tornata, dopo la pandemia, ad essere impegnativa e momento fondamentale per valutare la preparazione degli studenti", aggiunge Frassinetti. (Rin)