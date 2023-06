Bosnia: ministro Commercio estero con ambasciatore russo, focus su decisione Corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio estero e delle relazioni economiche della Bosnia Erzegovina, Stasa Kosarac, ha ricevuto oggi a Sarajevo l'ambasciatore della Federazione Russa, Igor Kalabuhov. L'emittente radiotelevisiva "Rtrs" ha riferito che i due hanno parlato della recente decisione della Corte costituzionale bosniaca di sopprimere il requisito della presenza di almeno un giudice su due della Repubblica Srpska (entità serba del Paese) e tre su quattro della Federazione (entità croata e musulmana) per la validità dei giudizi di costituzionalità delle leggi. Ciò significa che i continui rinvii delle sessioni plenarie dell'organo non saranno più possibili e si potranno tenere in futuro anche se non ci sarà alcun giudice eletto della Repubblica Srpska. L'iniziativa "viola nel modo più diretto i fondamenti dell'Accordo di pace di Dayton e minaccia il principio di costituzionalità e i diritti dei popoli costituenti. Tale decisione ha gli elementi di un colpo di Stato e ci porta a una situazione politica drammatica e al rovesciamento dell'ordine costituzionale" ha sottolineato il ministro Kosarac, il quale ha aggiunto che esiste un timore giustificato che la decisione della Corte "sia stata diretta dai centri di potere occidentali con l'obiettivo di destabilizzare la Repubblica Srpska". Dei nove giudici della Corte costituzionale della Bosnia Erzegovina, quattro sono nominati dalla camera bassa del Parlamento della Federazione, due dall'Assemblea della Repubblica Srpska e tre dal presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Il presidente dell'entità serba, Milorad Dodik, ha dato tempo "fino a venerdì a mezzogiorno" alla Corte costituzionale per cambiare la sua decisione. (Seb)