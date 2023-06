Veneto: assessore Formazione, presentato nuovo corso Its in logistica dell'arte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo corso ITs in logistica dell'arte, denominato "Art Moving and Set Up Manager", è stato presentato questa mattina alla presenza Elena Donazzan, assessore veneto all'Istruzione, Formazione e Lavoro. Il corso, che partirà presso l'Its Marco Polo a ottobre, come spiegato in una nota, "porterà i partecipanti a specializzarsi nella logistica dell'arte, ovvero nella movimentazione e allestimento di opere d'arte, materiali o multimediali, interazione e mediazione sul campo con l'artista e gli operatori in tutte le loro declinazioni tecnico-specialistiche". "Questo è l'esempio lampante - ha sottolineato l'assessore - del perché i percorsi Its in Veneto rappresentino un successo per i ragazzi che vengono formati e subito occupati nello specifico della professione per la quale hanno scelto di investire. Sono corsi che rispondono alle esigenze di crescita delle imprese e dei lavoratori". "Questo – ha concluso Donazzan - è un percorso di formazione culturale dalla forte impronta veneziana, attento ai cambiamenti nel mondo dell'arte, che formerà gli Art Moving e Setup Manager, figure capaci di coniugare basi culturali consolidate, formazione tecnologica, visione innovativa, capacità di relazione ed interazione con tutta quella serie di imprese che dalla realizzazione degli eventi, quanto più essi incorporano innovazione e ricerca, possono ricevere benefici sia diretti che indiretti in termini di acquisizione di competenze e saperi oltre alla capacità competitiva sul mercato nazionale e internazionale". (Rev)