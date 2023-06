Usa: la democratica Blunt Rochester si candida per il seggio del Delaware al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentante del Partito democratico degli Stati Uniti Lisa Blunt Rochester si candiderà per il seggio del Senato in palio nel 2024 per lo Stato del Delaware. Lo ha reso noto la stessa esponente politica su Twitter. "Sono piena di speranza per il nostro futuro", ha affermato nel messaggio. Il video promozionale che accompagna il lancio della campagna elettorale tocca diversi dei temi già cavalcati dal Partito democratico in vista delle elezioni di medio termine dello scorso novembre, dall'aborto alla minaccia per la democrazia rappresentata dall'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. "La gente mi chiede se il 6 gennaio sia stato il peggior giorno della mia vita. Lo è stato. Ma è stato anche uno dei momenti che mi ha reso più orgogliosa, perché siamo tornati in aula e abbiamo completato il nostro lavoro. Le forze della paura non hanno vinto e la democrazia ha prevalso", afferma Blunt Rochester nel video. Il seggio in palio è attualmente ricoperto dal senatore democratico Tom Carper, che ha annunciato il mese scorso che non concorrerà per un nuovo mandato. Carper ha già espresso il proprio appoggio a Blunt Rochester. "Servire il popolo del Delaware insieme a Lisa è stata una delle grandi gioie della mia vita. Lei è il tipo di leader di cui ci sarà bisogno al Senato, ci renderà orgogliosi. In realtà, lo ha già fatto", ha scritto il senatore in una nota. Se dovesse essere eletta il prossimo anno, Blunt Rochester sarebbe la prima donna di colore a servire al Senato dopo le dimissioni di Kamala Harris, dal gennaio scorso vice presidente degli Stati Uniti. (Was)