Infrastrutture: Bordoni (Lega), buon lavoro ai costruttori oggi in assemblea nazionale a Roma

23 luglio 2021

- Il consigliere capitolino e segretario della Lega per il Lazio, Davide Bordoni, augura "buon lavoro ai costruttori edili riuniti in assemblea a Roma. Il nostro partito, che da sempre è a fianco delle professioni e degli imprenditori, offre pieno sostegno e collaborazione per risolvere i nodi legati ad un'attività centrale e trainante per il rilancio dell'intera economia della Capitale come del resto del Paese". In una nota, a seguito del suo intervento all'assemblea annuale dell'Ance all'Auditorium Parco della Musica, cui ha partecipato anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, Bordoni afferma: "Roma è al primo posto nella sfida per l'ammodernamento e la messa in sicurezza dell'intero territorio contro il rischio idrogeologico, e per la costruzione dei nuovi impianti necessari per governare con equilibrio anche la transizione energetica. Sono previsti importanti lavori, a partire dalle linee della metropolitana, cui si aggiungono molti altri cantieri destinati alla manutenzione e alla ristrutturazione della città in vista del Giubileo". (Com)