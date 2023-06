Taiwan: presidente Tsai riceve delegazione parlamentare europea, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'importanza geopolitica delle relazioni tra Taiwan e l'Unione europea è stata al centro del colloquio intercorso oggi tra la presidente Tsai Ing-wen e una delegazione del parlamento europeo in visita a Taipei. La missione, guidata dalla deputata lituana Rasa Jukneviciene, ha evidenziato la "connessione diretta che esiste tra la prosperità in Europa e la sicurezza in Asia", che dovrebbe incentivare gli Stati Ue ad assumere "un ruolo proattivo nella creazione di partenariati con il governo democratico di Taiwan". La collaborazione tra le democrazie globali è quanto mai urgente alla luce della "prolungata e illecita" invasione russa dell'Ucraina, ha replicato Tsai, esprimendo gratitudine a Bruxelles per le risoluzioni adottate a sostegno dello status quo con la Cina nello Stretto. Parte del colloquio è stato dedicato anche ai rapporti commerciali, che Taipei auspica di rafforzare. La missione europea, in calendario fino al 23 giugno, comprende anche l'eurodeputata lituana Ausra Maldeikiene, l'omologo estone Riho Terras, l'ungherese Katalin Cseh e la romena Ramona Strugariu.(Cip)