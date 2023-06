Piemonte: Fabrizi (Bankitalia) a 'Nova', prospettive di crescita moderata anche nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo chiesto alle imprese e agli operatori che intervistiamo durante l'anno quali fossero le aspettative per il 2023 e danno conto sia della manifattura sia dei servizi, di una crescita moderata, dei ricavi e dei fatturati. Lo ha affermato ad 'Agenzia Nova' Cristina Fabrizi della divisione analisi di Bankitalia Torino, commentando i dati presentati questa mattina sull'economia in Piemonte nel 2022. "Nel 2022 il Piemonte, secondo le nostre stime, è cresciuto del 3,7 per cento. È un dato in linea con la media nazionale, chiaramente molto più basso del tasso di crescita del 2021, quando però avevamo anche da recuperare il gap del 2020, ed è stata una crescita che ha comunque consentito il recupero dei livelli del 2019, quelli pre-pandemici. Nella manifattura l'andamento è stato meno favorevole perché ha impattato in misura maggiore lo shock energetico e il rialzo dei costi di produzione", ha concluso. (Rpi)