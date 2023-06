Decreto Lavoro: Patuanelli (M5s), si torna in commissione Bilancio a votare nuovo parere, maggioranza incapace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tecnicamente adesso andiamo in commissione Bilancio dove ci sarà un parere diverso da quello precedente" infatti "non si può rivotare lo steso parere. Si voterà e poi si ricomincerà in Aula. Ancora una volta una maggioranza che non è in grado di gestire ei propri numeri in aula e in Commissione, prima alla Camera e poi in Commissione al Senato. Costringe con una forzatura a rivotare un parere". Lo ha detto al termine della conferenza dei capigruppo il presidente dei senatori del Movimento cinque stelle, Stefano Patuanelli. "Non riescono ad andare avanti dopo un lavoro di Commissione iniziato a fine maggio quando sono stati depositati gli emendamenti e a distanza di un mese il giorno dell'Aula vengono depositati nuovi emendamenti e poi in Commissione non sono presenti per votare i loro stessi emendamenti. Davvero non capisco che cos'altro deve fare questa maggioranza per dimostrare agli italiani la totale incapacità di gestire il Paese", ha concluso Patuanelli. (Rin)