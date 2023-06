Russia: ministero Esteri su esercitazioni militari Nato, rispondiamo a minacce a nostra sovranità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualsiasi tentativo di creare minacce alla sovranità e all'integrità territoriale della Russia avrà delle conseguenze. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, rispondendo nel corso di una conferenza stampa alla domanda sulle esercitazioni militari della Nato Air Defender 2023. "Il fatto stesso degli scenari di tali esercizi dimostra ancora una volta che la macchina militare della Nato non ha nulla a che fare con la difesa, tutti i suoi sforzi sono finalizzati esclusivamente al contenimento completo del nostro Paese e persino allo sviluppo di opzioni per attaccare la Russia", ha osservato la portavoce. "In queste condizioni, vorrei sottolineare ancora una volta che qualsiasi tentativo di creare una minaccia per l'integrità territoriale e la sovranità della Federazione Russa non rimarrà senza conseguenze per i loro iniziatori", ha concluso Zakharova. (Rum)