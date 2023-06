Siria: secondo giorno consecutivo di scontri nel Golan, decine di manifestanti feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di manifestanti sono rimasti feriti negli scontri con la polizia israeliana, oggi, nel secondo giorno di proteste nella regione del Golan, organizzate dalla popolazione locale, in gran parte drusa, contro la costruzione di un impianto di energia eolica. Lo ha riferito l’agenzia di stampa siriana filo-governativa “Sana”. Almeno dieci manifestanti, inoltre sono stati arrestati, mentre tentavano di impedire agli agenti di polizia israeliani di accedere all’area dove è prevista la costruzione dell’impianto. “Questa terra ci appartiene, per noi è più preziosa delle nostre anime”, era tra gli slogan scanditi dai manifestanti, alcuni dei quali, secondo il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, hanno tentato di raggiungere una stazione di polizia, lanciando contro di essa pietre e bottiglie molotov. Il quotidiano israeliano “Haaretz” riferisce di almeno dodici agenti di polizia feriti, mentre le autorità esortano la popolazione civile a non avvicinarsi al luogo degli scontri. Il capo della polizia, Kobi Shabtai, ha assicurato il proprio sostegno agli agenti impegnati nella gestione dell’ordine pubblico in Golan, mentre il primo ministro, Benjamin Netanyahu, dovrebbe incontrare a breve Mowafaq Tarif, capo della comunità drusa in Israele, nel tentativo di alleviare le tensioni. (segue) (Res)