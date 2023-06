Siria: secondo giorno consecutivo di scontri nel Golan, decine di manifestanti feriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, violenti scontri erano scoppiati sulle alture del Golan, territorio un tempo appartenente alla Siria ma occupato da Israele nel 1967, tra la polizia israeliana e gruppi di manifestanti, in buona parte drusi, che protestavano contro la costruzione di un impianto eolico nella regione. Tre manifestanti e tre agenti di polizia hanno riportato ferite lievi. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “Haaretz”. Gli agenti di polizia israeliani, che erano stati schierati sul posto per assicurare che i lavori si svolgessero in condizioni di sicurezza, avevano cercato, con idranti e lacrimogeni, di disperdere i manifestanti, che bloccavano il traffico locale incendiando materassi. In risposta agli scontri, gruppi di drusi della Galilea hanno bloccato le autostrade 85, che collega la Galilea occidentale alla Galilea orientale, e 6, che percorre Israele in direzione nord-sud. Le proteste nel Golan sono dovute al malcontento della popolazione locale per l’avvio dei lavori di costruzione, da parte della compagnia israeliana Energix, di un impianto eolico vicino a diversi insediamenti urbani a maggioranza drusa, in particolare Majdal Shams e Masadeh. (Res)