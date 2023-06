Gioco: Lottomatica-Censis, quello legale coinvolge quasi 23 milioni italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 69,4 per cento degli italiani definisce il gioco un’attitudine umana, mentre al 47 per cento è capitato di praticare uno o più tipi di gioco legale nel corso dell’ultimo anno. Quasi 23 milioni di italiani, quindi, dichiarano di avere giocato almeno una volta negli ultimi dodici mesi”. E’ uno dei dai principali che emerge dal secondo Rapporto Lottomatica-Censis “Il Gioco Legale in Italia. Il valore sociale ed economico del gioco”, presentato questa mattina a Roma. La transizione accelerata alla digital life - si legge ancora - ha significato anche per il gioco la diffusione delle attività online e, tra coloro che hanno giocato legalmente nel corso dell’anno, al 56,4 per cento è capitato di farlo anche a distanza. Numeri che dimostrano come si sia consolidata tra gli italiani l’idea del gioco legale come risorsa da valorizzare dal punto di vista economico e sociale. Intrattenimento, ma anche antidoto all’illegalità, un giudizio che riguarda il 77,4 per cento della popolazione (l’82,7 per cento tra i giovani). Emerge un valore economico che si condensa nel volume d’affari che il gioco legale attiva, nella filiera di imprese con relativa occupazione, nella creazione di benefici per la fiscalità a supporto della spesa pubblica.(Com)