Difesa: collaborazione tra Airbus e Leonardo per approccio congiunto al mercato sistemi addestramento integrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus e Leonardo hanno firmato un Memorandum of understanding per la promozione congiunta di sistemi di addestramento integrato e lo sviluppo di risposte alle future sfide della Air Dominance. Nell'ambito di questa collaborazione, le due società – riferisce una nota – affronteranno e perseguiranno insieme le opportunità di business nei sistemi di addestramento avanzato basate sul consolidato programma M-346, velivolo che ha all’attivo oltre 100 mila ore di volo in tutto il mondo. Airbus e Leonardo valuteranno, inoltre, il rafforzamento dei legami e della cooperazione industriale nei futuri domini dell’addestramento dei piloti militari. A partire da sinergie su piattaforme e programmi specifici, l’accordo punta anche ad una più ampia collaborazione in ambito europeo e internazionale. "Un’industria della difesa forte, innovativa e competitiva è il prerequisito per il rafforzamento della difesa europea e per perseguire l'auspicata ‘autonomia strategica’", ha affermato Jean-Brice Dumont, Head of Military Air System Airbus, che ha aggiunto: "Leonardo è riconosciuta a livello mondiale come un player di primo piano nel settore dell'addestramento dei piloti militari e siamo convinti che le sinergie fra le due aziende possano fornire efficaci risposte alle esigenze dei nostri clienti”. (segue) (Com)