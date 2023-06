Fvg: assessore Ambiente, massima attenzione su progetto termovalorizzatore a Spilimbergo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Friuli Venezia Giulia presterà massima attenzione al progetto per la realizzazione termovalorizzatore per rifiuti speciali da parte della società EcoMistral e alla valutazione dell’impatto sulla salute dei cittadini di Spilimbergo. Lo ha assicurato oggi l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, rispondendo a due interrogazioni a risposta immediata in Consiglio regionale. “Condivido le perplessità della popolazione e del sindaco di Spilimbergo e massima sarà la mia attenzione in merito al progetto”, ha promesso l’assessore, aggiungendo che è stato già concordato con l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, l'iter di avvio dello studio epidemiologico. “L’Azienda sanitaria del Friuli occidentale sta valutando la documentazione presentata da Ecomistral, comprensiva della valutazione di impatto sanitario predisposta dall'istituto Mario Negri di Milano”, ha spiegato l'assessore. Dopo la valutazione, si procederà all’elaborazione dei dati sanitari di mortalità e morbosità nei Comuni interessati dal termovalorizzatore. (Frt)