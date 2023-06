Kosovo-Serbia: premier Albania su arresto agenti, aspettiamo relazione Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Edi Rama resta in attesa della relazione finale della missione Nato in Kosovo (Kfor), che sta indagando sul caso dei tre agenti kosovari arrestati dalle autorità della Serbia. Secondo quanto riferisce l’emittente televisiva “Top Channel”, Rama ha replicato in questo modo alle critiche sul fatto che il governo di Tirana non si è ancora espresso in merito all’episodio. Il primo ministro ha ribadito di essere favorevole ad un immediato allentamento delle tensioni nel nord del Kosovo, ricordando che l'Albania fa parte della comunità euro-atlantica e ha la stessa linea “di chi ha bombardato la Serbia e creato lo Stato del Kosovo”.(Alt)