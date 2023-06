Bulgaria-Italia: al via Concorso internazionale flautistico Moyse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia in Bulgaria e la Nuova Università bulgara (Nbu), in collaborazione con Confindustria Bulgaria, organizzano la prima edizione del Concorso internazionale flautistico “Moyse”, che si terrà dal 29 giugno al 2 luglio 2023 a Sofia. Questa competizione, creata dalla docente per il dottorato di ricerca in Flauto presso la Nbu, Luisa Sello, e incentrato sulle figure rappresentative del flautismo mondiale, Marcel e Louis Moyse, ha l’obiettivo di ampliare e sviluppare ancora di più la collaborazione e l’amicizia tra le istituzioni italiane e bulgare, promuovendo a livello internazionale gli interpreti di nuova generazione. La prima selezione online è stata superata da 39 candidati provenienti da Bulgaria, Italia, Canada, Venezuela, Ungheria, Lettonia, Germania, Kosovo, Russia, Svizzera, Inghilterra, Polonia, Slovenia e Austria. Il concorso, il cui patrone onorario è il famosissimo flautista James Galway, si aprirà con un concerto pubblico a cui si esibiranno tutti i componenti della giuria internazionale composta da Robert Aitken, allievo di Moyse e presidente della Commissione giudicante, Andras Adorjan, Susan Hoeppner, Luisa Sello e Carlo Jans, tutti concertisti e didatti di fama internazionale. (segue) (Com)