Serbia-Kosovo: nuove tensioni per l’arresto di tre agenti, da Belgrado e Pristina versioni contrapposte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri il presidente serbo Aleksandar Vucic ha accusato Kurti di "voler provocare gli scontri e la guerra ad ogni costo", e ha chiesto ai rappresentanti dell'Unione europea e dei Paesi del Quintetto (Stati Uniti, Italia, Francia, Regno Unito, Germania) di fare tutto ciò che è in loro potere per impedire al premier kosovaro di "iniziare una nuova guerra nei Balcani". Sull'accaduto l'Unione europea ha esortato, attraverso il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, Peter Stano, sia il Kosovo che la Serbia ad astenersi da qualsiasi azione o reazione che possa contribuire ulteriormente ad aumentare le tensioni e ha informato di essere in contatto con le autorità di Pristina e Belgrado, oltre che con la missione Nato in Kosovo (Kfor), "per capire di più" sulla dinamica degli eventi. A tal proposito Kurti nella conferenza stampa di oggi, dopo una riunione del Consiglio nazionale di sicurezza a Pristina, si è detto "sorpreso dalla tolleranza e dal silenzio della comunità internazionale” e ha chiesto a sua volta ai rappresentanti internazionali di fare pressione su Belgrado e chiedere il rilascio degli agenti. Kurti si è inoltre detto "sorpreso" del fatto che la missione Nato in Kosovo (Kfor) non abbia rilasciato una dichiarazione ufficiale sul luogo in cui è avvenuto il fatto. (segue) (Seb)