Serbia: Vucic, secondo Carta Onu Kosovo è nostro territorio come Donbass è Ucraina

- Belgrado sostiene la Carta delle Nazioni Unite, secondo la quale il Kosovo fa parte del territorio della Serbia, così come il Donbass fa parte dell'Ucraina. Lo ha affermato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, nella conferenza stampa congiunta con l'omologa slovena, Natasa Pirc Musar, in visita nel Paese balcanico. Sull'arresto dei tre membri delle forze speciali del Kosovo di ieri, il presidente serbo ha detto che agli ambasciatori dei Paesi del Quintetto "sono state offerte tutte le prove di dove si trovassero l'esercito e la polizia" di Belgrado al momento del fermo. Successivamente, alla domanda di un giornalista sloveno sulle proteste contro la violenza che si stanno succedendo nel Paese, Vucic si è detto "contento" dell’interesse per gli affari interni della Serbia. "Non criticherò gli oppositori politici davanti ai media stranieri. Noi crediamo che domande su situazioni interne siano per l'opinione pubblica", ha detto Vucic. Pirc Musar ha quindi "risposto" a Vucic affermando che una parte della democrazia è anche la libertà dei media. "Naturalmente, la Slovenia è interessata a ciò che sta accadendo a Belgrado. Parte della democrazia è la libertà dei media, e anche su questo bisognerebbe lavorare. Anche le proteste fanno parte di questo, le abbiamo anche in Slovenia e ce ne sono molte davanti alle istituzioni dell'Ue. Non vedo niente di sbagliato nell'esprimere la propria opinione", ha detto Pirc Musar.(Seb)