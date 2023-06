Francia-Africa: Macron riceve presidenti di Ciad e Gabon in vista del summit finanziario di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà oggi all'Eliseo il presidente ad interim del Ciad, Mahamat Idriss Deby, e quello del Gabon, Ali Bongo Odimba, nell'ambito dei preparativi del Summit per un nuovo patto finanziario globale che si terrà a Parigi il 22 e 23 giugno. Lo riferisce in una nota la presidenza francese, precisando che Macron riceverà prima il presidente di transizione ciadiano, quindi il capo dello Stato del Gabon, entrambi per un colloquio bilaterale. Promosso dalla presidenza francese, il summit che si apre domani a Parigi ambisce a proporre una piattaforma di dialogo internazionale per riformare il sistema finanziario globale, 80 anni dopo la conferenza di Bretton Woods. Alla due giorni, ospitata a Parigi nelle sedi di Unesco e Ocse e a palazzo Brongniart, sono attesi numerosi capi di Stato e di governo, i rappresentanti delle istituzioni finanziarie mondiali e i rappresentanti del settore privato e della società civile, con un programma che punta ad individuare linee d'azione comuni per rispondere alle sfide del cambiamento climatico, della tutela della biodiversità o nella lotta alle disuguaglianze.(Frp)