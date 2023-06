© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di un incendio, una palazzina di 8 piani è stata evacua in via della Badia di Cava tra Ostiense ed Eur a Roma. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno individuato l’incendio in alcuni grossi cavi elettrici. Il rogo ha prodotto un denso fumo. Al momento si sta operando per ripristinare le condizioni di sicurezza. (Rer)