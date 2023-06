Infrastrutture: alleanza Acea-Aquedotto pugliese, collaborazione per tutela risorsa idrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea e Acquedotto Pugliese (Aqp), i due principali operatori italiani nel settore del servizio idrico integrato, hanno firmato oggi nel Centro congressi della fiera del Levante di Bari, in occasione del Water innovation summit, un memorandum per lo sviluppo congiunto di progetti di collaborazione sul tema della tutela della risorsa idrica e dell’innovazione tecnologica. L’intesa è stata sottoscritta dall’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo e dal presidente di Aqp Domenico Laforgia con l’obiettivo di condividere le rispettive competenze nell’ambito del settore idrico, per dotare le infrastrutture nazionali di soluzioni gestionali e operative efficaci e tecnologicamente avanzate. Lo comunica in una nota Acea. Con il memorandum, che ha una durata di due anni, si dà avvio ad uno scambio di informazioni e di dati, oltre che ad un’attività di approfondimento su possibili collaborazioni nei seguenti ambiti: progetti e investimenti, per valutare la collaborazione su iniziative di sviluppo dei due gruppi sia in Italia che all’estero, con particolare riguardo alla messa in sicurezza dell’approvvigionamento e alla tutela della risorsa idrica; sviluppo tecnologico, per implementare iniziative e percorsi congiunti, oltre che condividere innovazioni e best practice volte a massimizzare l’efficienza operativa; regolamentazione, per contribuire allo sviluppo normativo e regolatorio del sistema idrico italiano, allo scopo di renderlo ancor più in grado di fronteggiare le grandi sfide rappresentate da siccità e cambiamento climatico. (segue) (Com)