Infrastrutture: alleanza Acea-Aquedotto pugliese, collaborazione per tutela risorsa idrica (2)

- Per raggiungere questi obiettivi, Acea e Aqp pianificheranno gruppi di lavoro interaziendali che, oltre a collaborare nel quotidiano attraverso scambi di informazioni, si incontreranno con periodicità trimestrale. Le eventuali ulteriori iniziative che si svilupperanno dai tavoli di lavoro e dallo scambio di informazioni saranno oggetto di successivi accordi operativi specifici le cui modalità gestionali ed economiche verranno di volta in volta definite congiuntamente. Il memorandum non prevede corresponsione di alcun compenso e non genera alcuna obbligazione in capo alle due parti. "Siamo orgogliosi di firmare questa intesa tra Acea e Acquedotto pugliese, ovvero tra il primo operatore del settore idrico (9,5 milioni di abitanti serviti) e il secondo operatore (4,1 milioni di abitanti serviti), perché darà una forte spinta strategica in un settore cruciale al servizio del Paese", spiega Palermo. "Questa nuova alleanza metterà a frutto i reciproci punti di forza per innovare nel sistema idrico, assicurando gli standard tecnologici più alti. Cruciale è la comune visione del settore, in chiave nazionale, da proporre alle istituzioni. Tra le priorità di questa partnership c'è la necessità di cogliere le opportunità per investimenti e piani di sviluppo in Italia e all’estero". (segue) (Com)