Infrastrutture: alleanza Acea-Aquedotto pugliese, collaborazione per tutela risorsa idrica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’esperienza di Acquedotto Pugliese è all’avanguardia non solo perché gestiamo il più grande acquedotto pubblico d’Europa, ma anche per il ruolo che il nostro gruppo - aggiunge Laforgia - sta svolgendo sull’utilizzo intelligente della risorsa con un percorso industriale, gestionale e infrastrutturale di cui sono evidenti gli esiti. La realtà delle fonti di approvvigionamento idrico, che comporta già oggi grandi trasferimenti idrici tra territori, riguarderà presto l’Europa intera. È quindi importante - conclude -, per superare le difficoltà, fare squadra, mettere a sistema unico le conoscenze, agendo su una scala che non può essere più solo regionale. Su queste basi siamo orgogliosi di partecipare a questa iniziativa con Acea, che mobilita risorse umane, intellettuali e tecnologiche, attraverso le quali promuovere lo sviluppo, tutelando la principale risorsa per la vita di tutti”. (Com)