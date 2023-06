Moldova: premier Romania, attuale dirigenza a Chisinau è unica garanzia per continuare percorso Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno e il Partito socialdemocratico (Psd) di Bucarest sostengono incondizionatamente l'attuale leadership politica di Chisinau, che è l'unica garanzia che la Moldova continuerà il suo percorso europeo. Lo ha detto il premier romeno, Marcel Ciolacu in conferenza stampa con l'omologo moldavo, Dorin Recean, a Chisinau. "Attualmente non esiste una forza politica in Moldova che possa garantire il percorso Ue e mi congratulo con voi: il vostro futuro è nell'Unione europea e sosterremo insieme questo sforzo, tenendo conto di tutte le sfide che abbiamo dovuto superare", ha detto Ciolacu. Il premier romeno ha aggiunto che i governi di Bucarest e Chisinau devono affrontare insieme le sfide generate dalla guerra iniziata dalla Russia in Ucraina, annunciando che i fondi destinati allo sviluppo di alcuni progetti infrastrutturali in Moldova saranno sbloccati in una futura riunione di governo. (Rob)