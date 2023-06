Roma: Salvini, complimenti a Viminale e a prefetto, impegno per riportare ordine e legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- “Complimenti al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al prefetto di Roma Lamberto Giannini: le numerose operazioni delle ultime settimane certificano un impegno straordinario per riportare nella Capitale ordine e legalità”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. “Grazie alle donne e uomini in divisa che sono sempre in prima linea. Avanti tutta”, ha aggiunto il ministro. (Rin)