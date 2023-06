Lavoro: Serracchiani (Pd), vergogna tagliare fondo familiari vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- “Sempre la solita storia con la destra al governo. Colpiscono i più deboli, tagliano le risorse per chi non ce la fa, incentivano la precarietà. Questa volta hanno addirittura tentato di fare cassa provando a tagliare il Fondo per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”. Lo ha detto Debora Serracchiani, deputata, responsabile Giustizia del Pd. “Una vergogna – ha sottolineato – non cancellata dalla successiva retromarcia”. (Rin)