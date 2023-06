Imprese: Milani (Fd’I), bene Nordio, ricchezza si crea prima di ridistribuire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per ridistribuire ricchezza prima bisogna crearla. Il concetto espresso dal ministro Nordio, in occasione dell'Assemblea dell'Ance, è più che mai condivisibile. Ed è la linea su cui il governo Meloni si sta muovendo”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d'Italia Massimo Milani. “Modernizzare la nazione con regole semplici e chiare per chi fa impresa. E le aziende che costruiscono debbono essere messe in condizione di poter lavorare senza una macchina burocratica che le affossi”, ha aggiunto. (Rin)