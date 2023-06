Speciale energia: Argentina, al via riempimento del gasdotto "Nestor Kirchner"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità argentine danno il via alle operazioni di riempimento del gasdotto "Nestor Kirchner", l'ambiziosa infrastruttura con cui il governo argentino spera di gettare le basi per una non troppo remota indipendenza energetica. Il dotto, che permetterà di immettere nella rete il gas naturale dal bacino di Vaca Muerta, sarà pieno e pronto a operare dal 9 luglio, giorno in cui è prevista la cerimonia di inaugurazione ufficiale. Il governo del presidente Alberto Fernandez rivendica la velocità con cui ha chiuso i cantieri, dieci mesi contro i 24 previsti in origine. L'apertura dei rubinetti era stata anticipata con comunicato congiunto del ministero dell'Economia, della segretaria all'Energia e della società statale Energia argentina S.A. (Enarsa). Quello che verrà inaugurato a luglio è il primo segmento del gasdotto, 573 chilometri che uniscono Tratayén (provincia di Neuquén) a Salliquelò (provincia di Buenos Aires). (Abu)