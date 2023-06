Speciale energia: Bitonci, tema fondamentale è neutralità, non fonti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema fondamentale è la neutralità energetica, non tanto la fonte di energia. A dirlo è stato Massimo Bitonci, sottosegretario di Stato al ministero delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo in occasione dell’assemblea pubblica di Assocostieri. “Bene l’elettrico ma non solo l’elettrico perché c’è l’idrogeno e il bio carburante”, ha aggiunto ricordando come le scelte strategiche vadano fatte “in questo momento”. (Rin)