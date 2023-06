Speciale energia: Bosnia, al via il Sarajevo Energy Forum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia nella capitale della Bosnia Erzegovina il Sarajevo Energy Forum, uno dei più importanti appuntamenti regionali dedicati all'industria energetica. Il forum riunirà esperti, uomini d'affari, rappresentanti e autorità del governo bosniaco, della regione balcanica e dell'Unione europea, i quali discuteranno sull'importanza della transizione verso fonti energetiche rinnovabili e sui modi per realizzarla. Lo riporta la stampa locale. Durante i tre giorni del Forum, che si realizza sotto gli auspici del ministero del Commercio estero della Bosnia Erzegovina, interverranno oltre 70 relatori provenienti da tutti i Balcani. Quest'anno sarà allestita anche una Fiera degli espositori, in cui gli stessi partecipanti potranno familiarizzare con gli ultimi risultati nel campo della fornitura di servizi per lo sviluppo di progetti di energia rinnovabile, l'installazione di attrezzature e la ricerca di soluzioni moderne per centrali elettriche e per l'industria automobilistica. (Seb)