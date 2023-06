Speciale energia: Scarchilli (Mit) a “Nova”, transizione è basilare per l’Italia, Gnl utile per raggiungere obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione energetica “è un tema basilare per l’Italia anche in vista del raggiungimento degli obiettivi” fissati dall’Ue tra il 2035 e il 2050 “che porteranno poi alla definitiva decarbonizzazione”. Lo ha spiegato ad “Agenzia Nova” Patrizia Scarchilli, dirigente per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale Div 2 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit), a margine della conferenza “La logistica energetica, asset strategico del Mediterraneo” organizzata nell’ambito dell’Assemblea di Assocostieri a Roma. La decarbonizzazione, ha osservato, “va avviata non in maniera rapida e veloce, ma attraverso varie fasi”. In questo frangente, ”sicuramente il Gnl è uno dei combustibili alternativi” utile “per aiutare l’ambiente e gli operatori” nella transizione. (Rin)